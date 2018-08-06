«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона

Победительницей первого сезона танцевального шоу стала Наталья Могилевская

Осенью нынешнего года на телеканале 1+1 выйдет второй сезон популярного проекта «Танцы со звездами».

Как стало известно из #танцысосвездамиchallenge, в котором по очереди принимали участие знаменитости, на паркет звездные пары выйдут уже 26 августа.

Участие в нашумевшем шоу уже подтвердили грузинский бизнесмен и продюсер Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер и обладатель титула чемпиона мира в легком весе Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, певица Слава Каминская, актер кино и театра Павел Вишняков, певица Мишель Андраде, телеведущий и ресторатор Николай Тищенко, а также певица Злата Огневич и телеведущая Леся Никитюк.

Кроме того, продюсеры шоу заинтриговали зрителей возможным участием в проекте звезды американской версии шоу, однако ее имя пока содержится в строжайшей тайне.

Напомним, выполнение танцевальных па оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер "Голоса.Дети" Monatik, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона традиционно станет Юрий Горбунов.

Как ранее сообщалось, финалистка проекта «Танцы со звездами» Алена Шоптенко родила первенца.