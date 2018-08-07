«Твоими фото я задрочусь до смерти»: как модель Виктория Одинцова стала звездой Instagram

Виктория Одинцова – российская модель и звезда Instagram: у нее 4,8 млн подписчиков.

Одинцова родом из Санкт-Петербурга. Любит литературу, биологию, шахматы и домино.

Старт ее карьере дало сотрудничество с известным фотографом Александром Мавриным. Он же и посоветовал Виктории хирургически увеличить грудь и губы, после чего карьера модели резко пошла в гору.

Рост Виктории Одинцовой – 172 см, вес – 56 кг.

Читайте такжеДевушка дня Instagram: сексапильная модель Playboy Китриша24-летняя красотка не устает радовать миллионы поклонников пикантными фотографиями, демонстрируя свою прекрасную фигуру. Также подписчикам очень нравится ее нижнее белье, они периодически интересуются, где его можно купить (хотя большая часть, скорее всего, мечтает его с Вики снять).

При этом очень ценят поклонники «нижний бюст» Вики. «Ну и ж*па», – пишет popoviadmitrii. «Еб*ть персик какой», – вторит nurikrakishevv. «Орешки просто огненные», – уверен germes495.

«С твоими фото я задрочусь до смерти», – признается nikiita__sap. «Стриптиз-фотки, которые мне лично нравятся», – дает свою оценку an_drei8106.