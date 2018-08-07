«Каждая сиська размером больше головы»: Волочкова решила предаться ностальгии

Анастасия Волочкова поделилась новым снимком.

Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила у себя в Instagram из своего клипа на песню «Над землей».

Сам клип довольно старый – о нем сообщалось еще в 2013 году. Его режиссером стала Елена Винярская, а на видео мелькает звезда эпатажа, стилист Сергей Зверев.

Этот клип стал первым для Насти. А вот критика, которой подвергся новый пост балерины – уже далеко не первая.

Хотя часть комментаторов и подбодрила Волочкову комплиментами из серии «Ты очень красивая» – большинство отзывов все же носили неприятный характер.

«Каждая сиська размером больше головы», – пишет polina.lider. «Ну, хоть сиси в кучу собрала», – отмечает ii9072097.

«Медуза Горгона собственной персоной», – заявила lsokolova13. «Шо, ты еще и поешь??? Мамадорохая», – удивился пользователь k___r8002.

«Вы своими комментариями человека в пропасть толкаете», – предостерег пользователь blackrabbit3436.

Ранее Волочкова поделилась новыми фото из бани. На них она позирует голышом, прикрывая наготу пихтовыми ветвями.