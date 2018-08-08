Внучка королевы Елизаветы II обнажила грудь на пляже Ибицы: появились откровенные фото

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Амелия Виндзор, несмотря на строгие правила и запреты королевской семьи, обнажила грудь на публичном пляже Ибицы.

Об этом сообщает издание The Sun, обнародовав фотографии, которые засняли папарацци.

На снимках 22-летняя Амелия Виндзор, которая занимает 37 место в списке престолонаследия, публично разделась на пляже и загорала топлесс. Вместе с дочерью графа Сент-Эндрюса Амелией отдыхала ее старшая сестра, 25-летняя Марина Шарлотта.

Именитая наследница абсолютно без комплексов проводила время на пляже в одних плавках от купальника. Полуобнаженная девушка купалась, загорала и даже обедала на побережье.

Напомним, ранее хакеры опубликовали пикантный ролик, на котором жена британского принца Гарри, актриса Меган Маркл, снимала сама себя топлесс на пляже.