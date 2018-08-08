"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева, солистка поп-коллектив «Время и Стекло» Надя Дорофеева опубликовала новый элегантно-соблазнительный снимок.

По сложившейся уже традиции, певица выложила снимок на своей странице в социальной сети Instagram. На фото девушка позировала в стильном бежевом купальнике типа «боди», который затейливо подчеркнул ее изящную фигуру. Снимок в кратчайшие сроки набрал более 83 тысяч «лайков» и вызвал шквал восторженных комментариев.

«Девушка красавица, комсомолка и просто мечта», «Ура! Аааааааа, ты красивая! Надя, ты огонь», «Вы самая прекрасная!», Вы просто супер! Самая лучшая! «Обожаю тебя», − написали они.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дорофеева похвасталась стройной фигурой в нижнем белье.