Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео

Кендал Дженнер

Кендалл Дженнер известная американская модель, единоутробная сестра светской львицы Ким Кардашьян, снялась в откровенно видеоролике для журнала Love.

22-летняя девушка примерила несколько ретро-образов, плавала в пруду обнаженной. Кроме того, по словам Дженнер, ее «заставили» сделать то, чем она в жизни обычно не занимается – закурить сигарету.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дженнер вошла в перечень самых высокооплачиваемых звезд Instagram.