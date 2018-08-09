Леся Никитюк в маечке сверкнула грудью, опубликовано фото

Леся Никитюк позировала в маечке с глубоким декольте

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала популярной благодаря тревел-проекту "Орел и Решка" выложила в Сеть фотографию в маечке с глубоким декольте.

Снимок ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 198 тысяч лайков.

На фото Никитюк запечатлена в маечке с приспущенной бретелькой, в центре внимания оказалась ее грудь.

Ранее Леся Никитюк в соцсети поделилась снимками, сделанным в главном туристическом центре Грузии — в городе Батуми, на которых позировала в необычном наряде — в мужском грузинском национальном костюме.