Беллуччи показала пышную грудь в корсете: архивное фото впечатляет

Моника Беллуччи впечатляет неувядающей красотой

Знаменитая итальянская киноактриса Моника Беллуччи показала поклонникам архивное фото, на котором она изображена в кружевном корсете, подчеркивающем обворожительные формы красавицы-итальянки.

«Нашла в своих архивах. Работа талантливого Ричарда Аведона», - прокомментировала актриса снимок в Instagram.

Вечно молодая экс-супруга Венсана Касселя продемонстрировала художнику свою естественную красоту, обворожительные изгибы лебединой шеи и пышную грудь, закованную в корсет. Наряд выделяет тонкую талию актрисы.

Напомним, Ричард Аведон – знаменитый американский фотограф, мастер документальной и модной фотографии, умер в 2004 году. Его работы с легендарными звездами впечатляют. Он фотографировал Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Жаклин и Джон Кеннеди и других всемирно известных знаменитостей.

Ранее сообщалось, что Белуччи научилась доить коров, так как это требовалось для роли в фильме Эмира Кустурицы "По млечному пути".