«Хорошая попа». Седокова показала стройную фигуру на отдыхе: опубликовано фото

Анна Седокова показала очередное откровенное фото

Экс-участница группы "Виа ГРА" Анна Седокова уехала с семьей в отпуск в Турцию и радует своих поклонников горячими снимками.

«Отдых с детьми - это когда ты берёшь с собой 4 желанных книги и планируешь пересмотреть всего Антониони, а целый день катаешься на банане и подушке, засыпаешь под Монстров на каникулах, в твоей постели постоянно многолюдно и по ней разбросаны UNO. Ставлю на все! Повышаю ставки. Сегодня вытяну детей на детскую дискотеку. Пока на неё хотим только мы с подружкой», - подписала знаменитость снимок в Instagram.

На снимке Седакова позирует в соломенной шляпе и розовом бикини, демонстрируя подкачанные сексуальные ягодицы. Фигура певицы, которая является мамой троих детей, выглядит прекрасно.

«Хорошая попа», «Толстые короткие ножки, фото неудачное», «Чего только не выставляет! А охотников нет», «Анечка тебе нужно шоу как у Бузовой, что бы ты выбирала себе мужчину, ты ведь достойна лучшего», «Отличный орех», «Выставить зад и встать на пальцы как все девушки, очень банально», - по-разному прокомментировали фото подписчики певицы.

Напомним, ранее Седокова пожаловалась подписчикам на одиночество и заявила, что сходит с ума без отношений.