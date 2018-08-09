«Лифчик забыла надеть». Собчак сфотографировалась без нижнего белья: опубликовано фото

Собчак любит демонстрировать оригинальный стиль

Известная российская телеведущая Ксения Собчак, которая редко публикует пикантные фото в своем личном блоге, на этот раз решила показать поклонникам весьма необычный снимок.

“Задумчивость, ее подруга от самых колыбельных дней, теченье сельского досуга мечтами украшала ей”, - поэтичными строками знаменитость прокомментировала снимок в Instagram.

На новом снимке, которым 36-летняя Собчак поделилась в соцсети, она позирует в кружевном платье от российского бренда Yana Dress. Дополнила образ телезвезда сумочкой Dior и туфлями Jimmy Choo. Не все подписчики Собчак оценили ее образ: по мнению многих, звезда надела платье на голое тело, из-за чего оно стало смотреться вульгарно.

«Лифчик забыла надеть», «А где нижнее белье, кандидат в президенты?», «Ксения, это неприлично», «Все напоказ», «Ну и зачем надо было это делать? Опять, для пиара?» - пишут подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Собчак удивила подписчиков новым фото, на котором она позирует на яхте, сидя на шпагате.