“Позорище — муж”. Ани Лорак позировала в “смешном” наряде и анонсировала концерт в РФ

Ани Лорак покрасовалась в платье с глубоким декольте и в меховом болеро

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию в серебристом платье с глубоким декольте, а также в меховом болеро, и анонсировала запланированный на четверг, 9 августа, концерт в российском городе Геленджик.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 14 часов он собрал более 96 тысяч лайков.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. “Позорище — муж... Королина, хотя бы рассказала о муже, мы переживаем за тебя”, — утверждает liudmila8868. “Смешной костюм”, — написала doshi_music. “Шикарная”, — считает insta_nar.

Ранее СМИ писали, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.