С намеком на садо-мазо. Ким Кардашьян "выгуляла" прелести в латексно-кожаном наряде: опубликованы фото

Известная американская светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян была замечена папарацци в откровенном и обтягивающем латексно-кожаном наряде с сестрой Кортни в крупном торговом центре.

Супруга Канье Уэста демонстрировала всем окружающем свои, хоть и «похудевшие», но все же еще очень пышные формы.

Затем сестры Кардашьян пообщались с друзьями, а затем фотографировались с фанатами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ким Кардашьян в нижнем белье произвела фурор в Сети.