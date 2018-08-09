“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото

Светлана Лобода показала фото из Турции

Украинская поп-певица Светлана Лобода выложила в Сеть фотографию, сделанную в одном из отелей Турции, в котором было запланировано ее выступление в рамках концертного тура.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 19 часов он собрал более 137 тысяч лайков.

Исполнительница позировала в пляжном наряде — в шлепках, шортах, большой шляпе, и, возможно, в купальнике.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. “Сплошной силикон”, — написала elnara_khur. “Классный образ!”, — считает russian_jewelry. “После родов, а такая яркая, энергичная;)”, — отметила iuliannamickovich.

Лобода

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку. СМИ писали, что отцом малыша является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.