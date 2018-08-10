“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова в Греции позировала обнаженной / instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена голой.

Снимок был сделан на греческом острове Корфу на территории одного из отелей, говорится на странице артистки в Instagram.

Волочкова позировала обнаженной, сидя на траве. Снимок подвергли критике ряд интернет-пользователей.

“Отвратительно! Голая на фоне усыхающей оливы! Отписываюсь”, — поделилась zoyazarzhitskaya.

“Страшная фигура, блевотные копыта. Ну как такую мерзоту за красоту считать, а тетки?”, — считает not90843. “Одни и те же позы. Что-нибудь бы новое придумала, например, на шесте”, — написала rozashaimukhametova.

/ instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова поделилась в соцсети забавными фото с пенной вечеринки, сделанными в турецком городе Анталья в одной из гостиниц. Посмотреть снимки можно здесь.