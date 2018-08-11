Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото

Эмили Ратаковски сфотографировалась в длинном просвещающемся платье / instagram.com/emrata

Известная американская модель Эмили Ратаковски выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в длинном просвещающемся платье.

Снимки были сделаны во Франции, говорится на странице манекенщицы в Instagram.

На одном из фото девушка запечатлена возле зеркала в соблазнительной позе, за день оно собрало более 1 миллиона 340 тысяч лайков.

Эмили Ратаковски сфотографировалась в длинном просвещающемся платье / instagram.com/emrata

Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети пикантными снимками с пляжа — модель позировала в сексапильном купальнике с леопардовым принтом, который еле удерживал ее прелести.