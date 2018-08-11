Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото

Снимки, опубликованные манекенщицей в соцсети, собрали много лайков.
Известная американская модель Эмили Ратаковски выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в длинном просвещающемся платье.
Снимки были сделаны во Франции, говорится на странице манекенщицы в Instagram.
На одном из фото девушка запечатлена возле зеркала в соблазнительной позе, за день оно собрало более 1 миллиона 340 тысяч лайков.
Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети пикантными снимками с пляжа — модель позировала в сексапильном купальнике с леопардовым принтом, который еле удерживал ее прелести.