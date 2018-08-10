“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком

Фото, опубликованное певицей в соцсети, похвалили пользователи.
Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть черно-белую фотографию, на которой запечатлена в сексуальном наряде вместе с коллегой — Димой Монатиком (выступает под псевдонимом Monatik).
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за час он собрал более 44 тысяч лайков.
Исполнители позировали, взявшись за руки. Фото похвалили ряд интернет-пользователей. “Невероятный дуэт”, — считает lizabogma. “Шикарные”, — написала nastya_key. “Крутые))”, — поделилась мнением samborska.y.
Напомним, в июле Надя Дорофеева и Дима Монатик выпустили клип на совместную композицию "Глубоко...". В ролике певцы сменяют множество образов. Посмотреть видеоработу можно здесь.