В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео

Клип Лободы не понравился священнику / instagram.com/lobodaofficial

Российский священник-блогер Святослав Шевченко потребовал запретить клип Светланы Лободы «SuperSTAR», который, по его мнению, не соответствует заявленным в YouTube 0+.

«С первой минуты перед зрителем появляются кадры разврата: полуголая дама в нижнем белье, потом старик, который лапает женщину и раздевает ее. Далее мы видим крупным кадром, как какая-то девица имитирует мастурбацию. Вы считаете, что подобное детям можно смотреть?» - утверждает он в ролике на своем канале в YouTube.

Священнослужитель отмечает, что песня содержит весьма примитивные текст и музыку, а также пропагандирует ценности, которые несовершеннолетним в РФ смотреть запрещено законом.

«Вы простите, я понимаю, что создатели этого клипа хотели соригинальничать, но у нас, в нашей стране, в Российской Федерации, запрещена пропаганда гомосексуализма для несовершеннолетних», — сказал священник, добавив, что нарушение закона «налицо».

По словам Шевченко, певица Лобода и ее команда издеваются над российскими зрителями.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку. СМИ писали, что отцом малыша является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.