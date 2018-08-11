“Кошмарный вид. Будто грудь до пупка висит”. Настя Каменских похвасталась снимками из Италии

Настя Каменских показала снимки, сделанные в Италии / instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в свободной кофточке с обнаженными плечами, в короткой джинсовой юбке и в ботинках.

Снимки были сделаны в итальянском городе Сорренто, говорится на странице артистки в Instagram.

На одном из фото исполнительница запечатлена в анфас, ряд интернет-пользователей подвергли его критике.

“Кошмарный вид, конечно. Будто грудь до пупка висит. Слишком низкая линия волана”, — отметила oxanylia. “Лицо, как будто что-то в нее летит”, — написал ruslan241177. “Прикид, что-то ну совсем не тооо, обувь просто ужас...”, — считает svetlanapokulitaia.

Настя Каменских показала снимки, сделанные в Италии / instagram.com/kamenskux

Ранее стало известно, что Настя Каменских попала в больницу с отравлением, ей поставили капельницу. Узнать больше об инциденте можно здесь.