“Кошмарный вид. Будто грудь до пупка висит”. Настя Каменских похвасталась снимками из Италии

Певица фотографировалась в одном из итальянских городов.
Известная украинская певица Настя Каменских выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в свободной кофточке с обнаженными плечами, в короткой джинсовой юбке и в ботинках.
Снимки были сделаны в итальянском городе Сорренто, говорится на странице артистки в Instagram.
На одном из фото исполнительница запечатлена в анфас, ряд интернет-пользователей подвергли его критике.
“Кошмарный вид, конечно. Будто грудь до пупка висит. Слишком низкая линия волана”, — отметила oxanylia. “Лицо, как будто что-то в нее летит”, — написал ruslan241177. “Прикид, что-то ну совсем не тооо, обувь просто ужас...”, — считает svetlanapokulitaia.
Ранее стало известно, что Настя Каменских попала в больницу с отравлением, ей поставили капельницу. Узнать больше об инциденте можно здесь.