“Новая грудь?”. Даша Астафьева покрасовалась в наряде с очень глубоким декольте

Даша Астафьева позировала в облегающем сексуальном наряде / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева выложила в Сеть селфи, на которых запечатлена в облегающем наряде с очень глубоким декольте.

Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали тысячи лайков.

“Сложный выбор: спасти мир или ответить всем жабам на комментарии...”, — подписала одно из фото исполнительница.

Даша Астафьева позировала в облегающем сексуальном наряде / instagram.com/da_astafieva

Снимок, на котором Астафьева запечатлена в анфас, похвалили ряд интернет-пользователей. “Красиво. А это новая грудь?”, — поинтересовалась morgun_iuliia. “Ааааа, Богиняя!!!”, — считает solnleo. “Красотка”, — написал afonasii.safo.

Даша Астафьева позировала в облегающем сексуальном наряде / instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева в соцсети поделилась снимками в черном платье, на одном из них она подняла низ наряда и засветила аппетитные ягодицы. Посмотреть сексуальные фото можно здесь.