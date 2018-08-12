“Просто фея”. Надя Дорофеева поделилась чувственным фото в "секси"-позе

Надя Дорофеева показала снимок в соблазнительной позе / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть черно-белую чувственную фотографию в сдельном купальнике и надетом поверх него необычном плаще.

Снимок был сделан для портала JetSetter.ua, за восемь часов фото собрало более 116 тысяч лайков, говорится на странице артистки в Instagram.

Исполнительница сфотографировалась в сексуальной позе, держа в руках отражатель света.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. “Ты просто фея”, — считает lattexstars. “Надя, ты богиня”, — написала alona_bovkun_. “Ты шикарная”, — поделилась мнением vladislavakovalenko4698.

Надя Дорофеева показала снимок в соблазнительной позе / Скриншот с instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева отдыхала на индонезийском острове Бали со своим мужем — бывшим участником группы "ДиО.фильмы" Владимиром Дантесом — и похвасталась там фигурой в купальнике.