Американская модель похвасталась попой на гидроцикле, опубликовано фото

Эмили Ратаковски позировала на гидроцикле / instagram.com/emrata

Известная американская модель Эмили Ратаковски выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена на гидроцикле.

Снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, за три часа он собрал более миллиона лайков.

На гидроцикле девушка позировала в купальнике, спасательном жилете и в шлеме, в центре внимания оказалась ее попа.

“Шлем? Да/нет”, — коротко подписала фото модель.

Эмили Ратаковски позировала на гидроцикле / instagram.com/emrata

Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети пикантными снимками с пляжа — модель покрасовалась в сексапильном купальнике с леопардовым принтом, который еле удерживал ее прелести.