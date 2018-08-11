Американская модель похвасталась попой на гидроцикле, опубликовано фото

11 августа 2018, 21:35

Снимок манекенщицы в соцсети за три часа собрал свыше миллиона лайков.

Эмили Ратаковски сфотографировалась на гидроцикле
Эмили Ратаковски позировала на гидроцикле / instagram.com/emrata

Известная американская модель Эмили Ратаковски выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена на гидроцикле.

Снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, за три часа он собрал более миллиона лайков.

На гидроцикле девушка позировала в купальнике, спасательном жилете и в шлеме, в центре внимания оказалась ее попа.

“Шлем? Да/нет”, — коротко подписала фото модель.

Эмили Ратаковски сфотографировалась на гидроцикле
Эмили Ратаковски позировала на гидроцикле / instagram.com/emrata

Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети пикантными снимками с пляжа — модель покрасовалась в сексапильном купальнике с леопардовым принтом, который еле удерживал ее прелести.

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попа Эмили Ратаковски
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