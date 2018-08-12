Экс-Nikita в ванной позировала топлес, опубликовано фото

Анастасия Кумейко в ванной позировала топлес / instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita, DJ Nana — Анастасия Кумейко — выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена топлес.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал тысячи лайков.

Кумейко позировала в ванной в штанах, а обнаженную грудь прикрыла искусственными волосами.

“Всегда хотела длинные волосы, исключительно по нескольким причинам… Может, нарастить?”, — подписала фото экс-Nikita.

Анастасия Кумейко в ванной позировала топлес / instagram.com/anastasia_domination

Ранее Анастасия Кумейко в соцсети поделилась серией пикантных снимков — позировала полностью обнаженной, а также в белой майке без белья. Посмотреть сексуальные фото можно здесь.