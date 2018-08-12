"Русских обижают": Садальский ответил Вайкуле на ее слова о Крыме

Стас Садальский / Instagram

Скандальный российский актер Станислав Садальский заявил о том, что не намерен ехать в Украину, поскольку там якобы "обижают русских".

"Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я в Украину, там русских обижают!", — написал Садальский на своей странице в Instagram.

Он также добавил, что в Латвии "также отвратительно относятся к русским". Садальский рассказал, что представитель СБУ лично ему звонил и приглашал посетить Украину.

Напомним, ранее в России Вайкуле предрекли проблемы из-за позиции по Крыму.