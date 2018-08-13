Жена Позитива из «Время и Стекло» взволновала поклонников сексуальными формами

Анна Андрийчук-Завгородняя похвасталась фигурой на отдыхе / instagram.com/annchuk

Супруга солиста группы "Время и Стекло" Позитива Анна Андрийчук-Завгородняя поделилась жаркими снимками с отдыха.

На своей странице в Instagram горячая брюнетка опубликовала яркие фото с Италии. Компанию Андрийчук-Завгородней составила ее подруга - известная певица Настя Каменских.

На снимках Аня засветила аппетитную попу в бикини, чем и вызвала жаркую реакцию подписчиков.

"Леше повезло с тобой!", "Рабочий агрегат", "Просто бомба", "Ань, это огонь!", - расхваливали юзеры.

Гурзуф 89. Публикация от Аня Андрийчук-Завгородняя (@annchuk) 10 Авг 2018 в 5:02 PDT

@kamenskux ?? Публикация от Аня Андрийчук-Завгородняя (@annchuk) 12 Авг 2018 в 4:12 PDT

#MySunday ? Публикация от Аня Андрийчук-Завгородняя (@annchuk) 12 Авг 2018 в 3:09 PDT

Ранее жена Позитива из группы «Время и Стекло» засветила аппетитные ягодицы в горячей фотосессии.