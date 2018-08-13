Жена Позитива из «Время и Стекло» взволновала поклонников сексуальными формами

Дизайнер похвасталась на камеру упругой попой.
Супруга солиста группы "Время и Стекло" Позитива Анна Андрийчук-Завгородняя поделилась жаркими снимками с отдыха.
На своей странице в Instagram горячая брюнетка опубликовала яркие фото с Италии. Компанию Андрийчук-Завгородней составила ее подруга - известная певица Настя Каменских.
На снимках Аня засветила аппетитную попу в бикини, чем и вызвала жаркую реакцию подписчиков.
"Леше повезло с тобой!", "Рабочий агрегат", "Просто бомба", "Ань, это огонь!", - расхваливали юзеры.
Ранее жена Позитива из группы «Время и Стекло» засветила аппетитные ягодицы в горячей фотосессии.