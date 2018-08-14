"Божественно красива": экс-"ВИА Гра" взволновала фанатов фото в платье с сексуальным разрезом

Артистка показала результат усердных тренировок.
Бывшая участница сексуального коллектива "Виа-Гра" Санта Димопулос поделилась с фанатами фото своей роскошной фигуры в платье-комбинации.
На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена в черном атласном платье с кружевом и прозрачной накидке.
Подписчики знаменитости восхитились жгучей красотой Димопулос, и расхвалили ее образ.
"Роковая девушка!", "Какая вы…огонь!", " Божественно красива", - оставляли комплименты подписчики.
Я не знаю как давно существует человечество (есть разные мнения на этот счёт), но все это время мы (люди) хотели быть свободными. Сейчас 2018 год, а что такое «свобода» так никто толком и не объяснил. Самая близкая для меня мысль по этому поводу - «свобода для каждого своя». Иногда читаю статьи/отзывы/комментарии и мне кажется, что для большинства современных девушек свобода=деньги (вещи, комфорт,путешествия, whatever...). Только это не свобода и не самоцель. Знаю многих, кто ради материальных вещей лишился внутренней свободы. Но это их выбор, и многих это вполне устраивает. Еще говорят, что свобода как горный воздух-непереносима для слабых. Свободна ли я? Да. По крайней мере, я так себя ощущаю (а заниматься самообманом уже давно себе запретила, поэтому все сходится?). По-любому последует фраза в стиле «легко говорить про свободу, когда у тебя все есть, блаблабла». Простите, но свободной я была всегда. #мысливслух
Ранее Санта Димопулос лишила фанатов сна сексуальным фото.