"Божественно красива": экс-"ВИА Гра" взволновала фанатов фото в платье с сексуальным разрезом

Санта Димопулос порадовала фанатов пикантным фото / instagram.com/santadimopulos

Бывшая участница сексуального коллектива "Виа-Гра" Санта Димопулос поделилась с фанатами фото своей роскошной фигуры в платье-комбинации.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена в черном атласном платье с кружевом и прозрачной накидке.

Подписчики знаменитости восхитились жгучей красотой Димопулос, и расхвалили ее образ.

"Роковая девушка!", "Какая вы…огонь!", " Божественно красива", - оставляли комплименты подписчики.

Ранее Санта Димопулос лишила фанатов сна сексуальным фото.