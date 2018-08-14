"Сосок правый набух". Глюкоза покрасовалась на съемках комедии

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) позировала на съемках фильма / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) выложила в Сеть соблазнительную фотографию — на фото она запечатлена на съемках комедии "Бабушка легкого поведения-2", в которой играет главную жунскую роль.

Снимок был сделан в столице России Москве, артистка опубликовала его на своей странице в Instagram.

Исполнительница позировала в коротких джинсовых шортиках, в топике, в кроссовках и с кинохлопушкой в руках. Менее чем за сутки фото собрало свыше 79 тысяч лайков.

"На работе", — коротко подписала снимок певица.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "У Вас сосок правый набух... к дождю, наверное...", — отметил andrey_shamansky. "Акцент на соски делайте больше — тогда фильм зайдет...", — посоветовал frovalot. "Куколка", — написала alyona808.

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) позировала на съемках фильма / instagram.com/chistyakova_ionova

​Ранее Глюкоза в соцсети поделилась фотографией, на которой позировала в латексном боди и в босоножках. Сексуальный снимок певицы можно посмотреть здесь.