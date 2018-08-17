Кузьме "Скрябину" 17 августа исполнилось бы 50 лет / Facebook.com

17 августа Кузьме "Скрябину" (Андрею Кузьменко) исполнилось бы 50 лет. Талантливый музыкант до юбилея не дожил – он трагически погиб в феврале 2015 года. Артиста похоронили в семейном склепе на Брюховицком кладбище.

"Главред" собрал интересные факты из биографии украинского артиста, и лучшие альбомы "Скрябина".

Интересные факты

1. Андрей Кузьменко родился 17 августа 1968 года в городе Самбор Львовской области.

2. В 1998 году Андрей Кузьменко основал группу "Скрябин" и начал творческую карьеру, которая сделала его более чем просто известным музыкантом – он стал универсальным артистом, автором песен, ведущим и продюсером.

3. Кузьма помогал стать успешными разным музыкальным проектам, например, создал группу Пающие трусы, и стал учителем Dzidzio.

4. Кузьма мечтал стать водителем мусоровоза. Считал, что это "романтично".

5. Дома держал автомат, чтобы в случае нападения защитить семью от агрессоров.

Лучшие альбомы

Группа "Скрябин" выпустила 20 студийных альбомов, начиная с 1989 года. Первый альбом группы - "Слышишь боль".

"Птахи" (1995)

"Птахи" - четвертый студийный альбом группы "Скрябин", который был издан в 1995 году компанией "Караван CD" в Украине. Этот альбом группы принес музыкантам успех – с ним "Скрябин" вышел на профессиональную сцену. Артисты стали предвестниками прихода техно-культуры в Украине.

"Казки" (1997)

"Казки" - шестой студийный альбом группы "Скрябин", первый в истории украинской музыки двойной альбом длительностью 66 минут, который выходил на двух кассетах. В пластинку вошли как новые песни, так и старые композиции: "Слышишь боль", "Education", "Никому это не надо", "Train".

"Натура" (2003)

"Натура" – рывок "Скрябина" в сторону поп-рока,продюсером альбома выступил лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко. В ротацию музыкальных каналов вышли клипы на популярные песни "Мовчати", "Спи собі сама".

"Радіо Любов" (2012) Космично-роматичный альбом "Радіо любов"состоит из 10 "честных" песен, с искренней лирикой и современной гармоничной аранжировкой. В альбом вошли песни, которые вскоре стали хитами: "Говорили і Курили", "Місця щасливих людей", "Мам".

"25" (2014)

"25" - 18-й студийный альбом группы "Скрябин", вышел 4 апреля 2014 года. Он был выпущен специально к юбилею группы - 25 лет. В него вошла песня "Історія", которую Кузьма написал во время Евромайдана. Это последний альбом группы, вышедший при жизни Кузьмы, а клип на песню "Дельфіни" стал последней видеоработой украинского исполнителя.

Концерты в честь 50-летия

Киев

16 августа состоится концерт в честь юбилея артиста в Докер-Пабе -музыканты группы "Скрябин" сыграют известные хиты, стоимость билетов – от 275 гривен.

Львов

Большой концерт к 50-летию Кузьмы состоится во Львове 15 сентября – на стадионе "Арена Львов" почтить память артиста соберутся более двух десятков украинских музыкантов. Они будут исполнять песни группы "Скрябин", которые давно стали народными хитами.

Купить билеты на концерт можно уже сейчас, их цена – 350 гривен, и в фан-зоне, и на секторах.

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Услышать вживую хиты Кузьмы в исполнении музыкантов "Скрябина" можно будет 20 августа в Доме Офицеров – стоимость билетов варьируется от 249 до 949 гривен.

Черновцы

21 сентября в Черновцах пройдет большой концерт группы "Скрябин" в Летнем театре, стоимость билетов: от 100 до 400 гривен.

Ранее политолог отметил, что Кузьма "Скрябин" мог легко стать успешным кандидатом в президенты.