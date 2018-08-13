Возможная любовница мужа Лорак рассказала о «дружеских отношениях» с ним

Яна Беляева заявила, что видео зафиксирована не она / instagram.com/belyaeva_inc

Киевская тусовщица Яна Беляева категорически отрицает свою причастность к видео, на котором муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу обнимает девушку во время вечеринки в столичном клубе.

В коротком интервью ТСН Беляева заявила, что давно знакома с мужем Лорак, но в тот вечер рядом с ним была не она.

«Там не видно, что это я. Просто кто-то написал, что это я, а там не видно, там темно и ничего не видно. Я уже давно его знаю. Года три... У нас с ним дружеские отношения. Видимся редко, в компании», - сказала киевлянка.

По словам Беляевой, на видео темно и невозможно четко рассмотреть спутницу Налчаджиоглу, однако это точно не она. Девушка предположила, что пара на видео флиртует, поскольку давно знакома. Более подробно комментировать инцидент она отказалась.

Напомним, в ночь с 29 на 30 июля Мурат Налчаджиоглу интимно обнимался с Беляевой, пел с ней в караоке и вместе с ней же покинул свой клуб. Позднее СМИ рассказали о подробностях его "походов налево" от Ани Лорак.