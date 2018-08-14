Найден архивный снимок обнаженной Мерилин Монро: опубликовано фото

Мэрилин Монро снималась в кино обнаженной / mainpeople.ua

Американская актриса Мерилин Монро во время съемок в любовной сцене с Кларком Гейблом в картине «Неприкаянные» упустила простыню, прикрывавшую обворожительное обнаженное тело кинозвезды.

Как сообщает Daily Mail, режиссер фильма Джон Хьюстон отказался включать сцену в финальный монтаж, поэтому она считалась утраченной.

Однако сценарист Чарльз Касильо, автор еще не опубликованной биографии Монро, выяснил судьбу потерянной сцены.

Касильо взял интервью у Кертиса Тейлора, сына продюсера ленты Фрэнка Тейлора. Тот поделился, что его отец считал кадры ценными и сохранил их. После смерти продюсера в 1999 году его сын поместил пленку в сейф.

Сцена длится 45 секунд. В кадре Мэрилин Монро и актер Кларк Гейбл разыгрывают сцену любви, причем мужчина полностью одет, а женщина сбрасывает с себя простыню и остается голой. Это был первый раз, когда Монро полностью обнажилась в кино.

/ Daily Mail

Напомним, «Неприкаянные» - последний законченный фильм с участием Монро, которая умерла в 1962 году в возрасте 36 лет.

Как ранее сообщалось, основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера похоронили рядом с легендарной голливудской актрисой Мэрилин Монро.