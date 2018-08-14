Холли Берри показала обнаженную грудь в мокрой майке: опубликовано фото

Берри впечатляет фигурой в 51 год / kinopoisk

Известная голливудская актриса Холли Берри шокировала своих подписчиков новым обольстительным кадром.

"Ленивое воскресенье", – коротко подписала Холли кадр на своей странице в Instagram.

51-летняя звезда опубликовала снимок, на котором изображена в черных кружевных трусиках и мокрой белой майке, которую руками Берри приподняла вверх, обнажив грудь и соблазнительные изгибы своей фигуры.

Образ актриса дополнила легкой взъерошенностью волос на голове и отсутствием макияжа. Будто пошла освежиться жарким воскресным утром.

Lazy Sunday ✨✨ Публикация от Halle Berry (@halleberry) 12 Авг 2018 в 2:10 PDT

Напомним, ранее Берри, прославившаяся благодаря фильмам "Люди Икс" и "Женщина-кошка", порадовала своих поклонников фото-топлесс на пляже.