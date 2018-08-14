"Какая красивая попа": Слава из "НеАнгелов" в белье поразила фанатов растяжкой

14 августа 2018, 10:59

Знаменитость готовится к сьемкам танцевального шоу.

Слава Каминская
Слава Каминская похвасталась растяжкой / instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала фото с подготовки к танцевальному шоу "Танцы со звездами".

Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram, на нем она запечатлена в черном белье, демонстрируя потрясающую растяжку.

"Доброе утро. Нога и попа в ленту", - подписала фото артистка.

Поклонники знаменитости отметили, что фигуре Славы можно только позавидовать, и расхвалили ее за гибкость.

"Красотка Слава", "Какая красивая попа", "Красивая нога и красивая попа!", "Фигура супер! Так держать!", - восхищались растяжкой поклонники.

Ранее Слава из "НеАнгелов" похвасталась сексуальной фигурой в бикини.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
растяжка НеАнгелы Слава Каминская
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
11:20
В Украине обрушилось производство авто: названа причина
11:19
Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре мнение
11:16
Освежение самолета Порошенко обойдется украинцам в 21 миллион гривен
11:12
В "Укрзализныце" рассказали, как будут отличаться цены на билеты в поездах разных классов
10:59
"Какая красивая попа": Слава из "НеАнгелов" в белье поразила фанатов растяжкой
10:47
Жебривский назвал цель блокирования Путиным украинских судов в Азовском море Видео
10:38
Фекальные реки. В Николаеве сотни тонн нечистот из канализации вытекли в Южный Буг: опубликованы фото и видео Видео
10:30
"Динамо" — "Славия": видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов Видео
10:17
Экс-посол Грузии рассказал, чего хочет Путин
10:16
"Переобули на ходу". Путин вновь "опростоволосился" с ростом: опубликовано фото
10:05
США заморозили Договор по открытому небу с Россией
10:01
На Луганщине пьяный мужчина после поездки в России поглумился над украинским флагом
09:50
"Аппетитная". Настя Каменских на отдыхе покрасовалась в ярком купальнике
09:34
Пьяные футболисты ровненского "Вереса" избили таксиста
09:25
Кива позировал на голой девушке, опубликовано фото
09:00
Эксперт посоветовал украинцам, как хранить сбережения
08:58
К концу года Украине предстоит выплатить $1,8 млрд внешних обязательств - Fitch
08:44
"На Брюса похож". Потап похвастался снимком на фоне действующего вулкана
08:20
Наказание УЕФА. В Киеве на матч "Динамо" — "Славия" попадет меньше болельщиков
08:12
Экс-министр экономики предрек Украине колоссальный ущерб
07:44
Эксперт объяснил, почему глобальные игроки не хотят краха России
07:39
Тимошенко сравнила украинцев с древнеегипетскими рабами
07:16
Канада поставит Украине снайперские винтовки на $770 тысяч
07:12
Григол Катамадзе: Путин не хочет возрождать Советский Союз — он хочет заново отстроить Российскую империю
06:53
Пять причин, почему нужно запасаться долларами мнение
06:34
Поздравления с Медовым спасом-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
06:15
"Божественно красива": экс-"ВИА Гра" взволновала фанатов фото в платье с сексуальным разрезом
05:57
Рублю грозит "страшный" обвал — экс-депутат Госдумы Видео
05:29
Чем удивит Сорочинская ярмарка-2018 и во сколько обойдутся билеты
05:07
"И никто не откажет". В Англии выпустили пиво, "разжигающее" в людях желание секса
04:46
Саакашвили назвал Порошенко "дебилом" из-за обвинений в наркомании
04:18
"Сосок правый набух". Глюкоза покрасовалась на съемках комедии
04:01
Смертельное фото. В Африке бегемот-каннибал загрыз китайского туриста
03:36
"Жар-птица": Ирина Шейк удивила поклонников необычным золотым нарядом
03:03
В Украине предложили обзавестись своим "списком Магнитского"
02:52
В Париже появились уличные публичные писсуары: местные жители негодуют Видео
02:36
Экс-посол Грузии в Украине прокомментировал новые санкции США против России
02:17
Холли Берри показала обнаженную грудь в мокрой майке: опубликовано фото
01:51
РФ законодательно аннулировала украинские лицензии на недра в Крыму
01:30
Найден архивный снимок обнаженной Мерилин Монро: опубликовано фото
01:05
Скандал вокруг фильма "Стус": в Госкино сделали заявление о Медведчуке и цензуре Видео
00:28
В "Укрзализныце" прокомментировали ведение соцсетей за 740 тыс. гривен
13 августа, понедельник
23:56
Экс-посол Грузии назвал вероятные следующие жертвы Путина
23:50
Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 год, в котором Украине положено 250 миллионов долларов
23:16
В реабилитационном центре под Киевом силой удерживали людей разного возраста
23:15
Массовый сбой Twitter, Facebook и Viber - поступают жалобы со всех концов света
23:00
Австралийского рэпера зарубили самурайским мечом
22:57
"Сосок" вместо Непала и "кнопка" вместо Бутана: стали известны самые позорные оговорки Трампа
22:46
Сотрудники аэропорта "Борисполь" копаются в вещах пассажиров: опубликовано видео Видео
22:39
Акции Amazon превысили исторический максимум
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять