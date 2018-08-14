"Какая красивая попа": Слава из "НеАнгелов" в белье поразила фанатов растяжкой

Слава Каминская похвасталась растяжкой / instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала фото с подготовки к танцевальному шоу "Танцы со звездами".

Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram, на нем она запечатлена в черном белье, демонстрируя потрясающую растяжку.

"Доброе утро. Нога и попа в ленту", - подписала фото артистка.

Поклонники знаменитости отметили, что фигуре Славы можно только позавидовать, и расхвалили ее за гибкость.

"Красотка Слава", "Какая красивая попа", "Красивая нога и красивая попа!", "Фигура супер! Так держать!", - восхищались растяжкой поклонники.

Ранее Слава из "НеАнгелов" похвасталась сексуальной фигурой в бикини.