"Сиськи как у Славы ": Вика из "НеАнгелов" поразила фанатов пышной грудью

Виктория Смеюха покрасовалась в купальнике / instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поделилась с подписчиками фото с отдыха в Одессе.

Яркое фото певица выложила на своей странице в Instagram. На снимке артистка позирует в слитном синем купальнике, демонстрируя стройную фигуру.

"Хотелось бы…", - загадочно подписала фото Смеюха.

Подписчики восхитились фигурой артистки, кто-то обратил внимание на пышную грудь знаменитости, и расхвалили ее пляжный наряд.

"Шикарная!", "Сиськи как у Славы", " Хороша чертовка", " Этот образ ...очень запомнился!", " Королева наша", - восхищались подписчики.

Хотелось бы... Публикация от ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы❤️?. (@vikanablack) 11 Авг 2018 в 3:50 PDT

Ранее Вика из "НеАнгелов" восхитила поклонников фото в купальнике.