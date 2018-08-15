"Сиськи как у Славы ": Вика из "НеАнгелов" поразила фанатов пышной грудью

Знаменитость покрасовалась стройной фигурой.
Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поделилась с подписчиками фото с отдыха в Одессе.
Яркое фото певица выложила на своей странице в Instagram. На снимке артистка позирует в слитном синем купальнике, демонстрируя стройную фигуру.
"Хотелось бы…", - загадочно подписала фото Смеюха.
Подписчики восхитились фигурой артистки, кто-то обратил внимание на пышную грудь знаменитости, и расхвалили ее пляжный наряд.
"Шикарная!", "Сиськи как у Славы", " Хороша чертовка", " Этот образ ...очень запомнился!", " Королева наша", - восхищались подписчики.
Ранее Вика из "НеАнгелов" восхитила поклонников фото в купальнике.