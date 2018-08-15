Одесская Барби взволновала подписчиков откровенным фото в купальнике

Валерия Лукьянова похвасталась точеной фигурой / instagram.com/valeria_lukyanova21

Украинка Валерия Лукьянова, которую называют одесской Барби, поделилась с подписчиками игривым снимком.

Наша соотечественница опубликовала соблазнительную фотографию на своей странице в Instagram – она запечатлена в одном купальнике, демонстрируя результат усердных тренировок.

Подписчики отметили, что у Лукьяновой – идеальное тело, и ей стоит почаще выкладывать подобные кадры.

"Идеальное тело!", "Ты Богиня", "Обожаю тебя!", - расхваливали подписчики.

Ранее одесская Барби показала пышный бюст, опубликовано фото.