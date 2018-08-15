Одесская Барби взволновала подписчиков откровенным фото в купальнике

15 августа 2018, 07:12

Валерия Лукьянова сделала пикантное селфи.

Валерия Лукьянова
Валерия Лукьянова похвасталась точеной фигурой / instagram.com/valeria_lukyanova21

Украинка Валерия Лукьянова, которую называют одесской Барби, поделилась с подписчиками игривым снимком.

Наша соотечественница опубликовала соблазнительную фотографию на своей странице в Instagram – она запечатлена в одном купальнике, демонстрируя результат усердных тренировок.

Подписчики отметили, что у Лукьяновой – идеальное тело, и ей стоит почаще выкладывать подобные кадры.

"Идеальное тело!", "Ты Богиня", "Обожаю тебя!", - расхваливали подписчики.

Читатели просили осветить тему образования, про профессии и университеты. "как Вы думаете , куда лучше поступать ? Я к примеру творческий человек , скажем так , но прекрасно понимаю, что тот же арт( рисование , искусство ) можно пройти по интернет курсам ( и не только ) и не посвящать этому стоооолько времени ( 3-4года ) , то есть сделать все намного быстрей , интересней....... Хочется узнать , познать много чего , комбинировать....А идти и посвящать половину своей жизни толко одному , ну не знаю...мне так же интересна биология и все остальное , но я понимаю , что там так все перекручивают.. (матрица вообщем) Куда Вы порекомендовали бы пойти ? Что думаете по этому поводу ? Что более продуктивное , обширное ? Вообщем хотелось бы услышать Ваше мнение , как осознанного , просветленного , светлого/ чистого человека......" Я считаю важно для начала выявить то дело, которое занимает вас больше всего. Ведь каждый из нас имеет таланты и склонность к чему то конкретному. Вот и надо выявить в себе эту склонность. Это большая работа, т к многие вообще не считают себя к чему то склонным, и говорят что не могут найти себя. Они не найти себя не могут, они не могут найти к себе ПОДХОД... Мы все индивидуальны и к каждому из нас подходит свой ключ, но его надо искать. Это большая работа. Матрица искажает, но не настолько. Мне нравятся медицина, генетика например... Та же физика... Если знать основы , то не обязательно верить каким то аксиомам, просыпается свое понимание и вы уже можете отличить истину от лжи, и на базе тех необходимых знаний что вы получили, строить свои теории и развиваться самостоятельно, на основе тех ключей, которые работают. Если бы я сейчас могла изменить все и поступить заново, возможно я бы выбрала генетику. А там вам конечно решать. Есть множество профессий которые легко освоить самостоятельно. А некоторые никак нельзя. Вот из такого списка я бы и выбирала. Основываясь на том, куда мне в жизни хотелось бы замахнуться. Вы же знаете как сильно наука связана с эзотерикой, та же квантовая механика, сейчас эти разработки используются уже во всю, но не особо афишируется. Думаю вы поняли, что именно я вам советую. (????) #образование #metaphysics

Публикация от Valeria Lukyanova Amatue21 (@valeria_lukyanova21)

Ранее одесская Барби показала пышный бюст, опубликовано фото.

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Одесская Барби Валерия Лукьянова
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