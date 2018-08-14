Девушка дня Instagram: модель с аппетитной попой Полина Малиновская

20-летняя Полина Малиновская работает в итальянском модельном агентстве, которое расположено в Милане. Италия — не случайный выбор. У Полины мама русская, а вот папа — итальянец, поэтому она живет именно в Италии.

Полина занималась танцами с 10 лет, и держит себя в форме – девушка имеет потрясающую стройную фигуру, аппетитные ягодицы и грудь.