Американская супермодель обнажила грудь в ресторане, опубликовано фото

Эмили Ратаковски / instagram.com/emrata

В Сети появилось пикантное фото, на котором популярная модель Эмили Ратаковски обнажила грудь, находясь в одном из ресторанов.

Отметим, что для посещения ресторана модель выбрала достаточно откровенный наряд: ее декольте было настолько глубоким, что грудь буквально выпала из соблазнительного выреза.

При этом поклонникам модели фото понравилось, всего за несколько часов снимок собрал сотни тысяч лайков.

Напомним, ранее Ратаковски выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена на гидроцикле.