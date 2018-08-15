Американская супермодель обнажила грудь в ресторане, опубликовано фото

15 августа 2018, 00:47

Для посещения ресторана Эмили Ратаковски выбрала достаточно откровенный наряд.

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / instagram.com/emrata

В Сети появилось пикантное фото, на котором популярная модель Эмили Ратаковски обнажила грудь, находясь в одном из ресторанов.

Отметим, что для посещения ресторана модель выбрала достаточно откровенный наряд: ее декольте было настолько глубоким, что грудь буквально выпала из соблазнительного выреза.

При этом поклонникам модели фото понравилось, всего за несколько часов снимок собрал сотни тысяч лайков.

Напомним, ранее Ратаковски выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена на гидроцикле.

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Грудь Эмили Ратаковски
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