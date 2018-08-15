Девушка дня Instagram: сексапильная модель Иветта Макарова

Иветта Макарова – красавица из Калининграда. Сейчас девушка проживает в Москве, и обучается в Школе кино. Она закончила магистратуру в Москве на юридическом факультете по направлению международное право, но сейчас занимается моделингом.

Иветта работала в Италии, Франции, Испании, России со многими ведущими брендами. Снялась для журналов Vogue, Elle, Tatler, Glamour, Harper's Bazaar, Marie Claire, Cosmopiltan. При росте в 177 сантиметров Макарова обладает идеальными формами: 88-61-89.