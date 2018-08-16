"Какие у нее сиськи!": Алина Гросу поразила фанатов внушительным бюстом

Алина Гросу похвасталась пышной грудью / instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу покрасовалась на фото в нежном образе, поразив поклонников пышной грудью.

Фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, сопроводив хештегом «жарко».

Подписчики обратили внимание на декольте знаменитости, расхвалив ее формы.

"Пчелка выросла", "Какие у нее сиськи!", "Да! Грудь, конечно, супер! Сфоткайтесь для какого-то журнала с глой грудью чтоб соски можно было заценить!", - зазывали подписчики.

#спекотно ? Публикация от Alina Grosu (@alina_grosu) 12 Авг 2018 в 8:40 PDT

Ранее Алина Гросу покрасовалась стройными ножками в стильном образе.