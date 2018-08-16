"Какие у нее сиськи!": Алина Гросу поразила фанатов внушительным бюстом

Певица показала аппетитные формы.
Украинская певица Алина Гросу покрасовалась на фото в нежном образе, поразив поклонников пышной грудью.
Фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, сопроводив хештегом «жарко».
Подписчики обратили внимание на декольте знаменитости, расхвалив ее формы.
"Пчелка выросла", "Какие у нее сиськи!", "Да! Грудь, конечно, супер! Сфоткайтесь для какого-то журнала с глой грудью чтоб соски можно было заценить!", - зазывали подписчики.
Ранее Алина Гросу покрасовалась стройными ножками в стильном образе.