Модель Виктория Одинцова покорила фанатов горячим снимком топлес

Виктория Одинцова поразила фанатов фото топлес / instagram.com/viki_odintcova

Российская модель и звезда Instagram Виктория Одинцова взволновала подписчиков жарким фото топлес.

На своей странице в Instagram девушка поделилась снимком с отдыха на Бали – она предстала топлес, сидя в кресле, едва прикрыв грудь рукой.

Таким горячим снимком она вызвала не менее жаркую реакцию подписчиков.

"Горяча", "Вика огонь", "Когда уже ню будет?", "Очень красивое тело!", - восхищались подписчики.

Love to love u ❤️ Публикация от VIKI ODINTCOVA (@viki_odintcova) 14 Авг 2018 в 8:08 PDT

Ранее "Главред" писал о девушке: "Твоими фото я задрочусь до смерти": как модель Виктория Одинцова стала звездой Instagram.