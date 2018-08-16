Модель Виктория Одинцова покорила фанатов горячим снимком топлес

Девушка засветила пышную грудь.
Российская модель и звезда Instagram Виктория Одинцова взволновала подписчиков жарким фото топлес.
На своей странице в Instagram девушка поделилась снимком с отдыха на Бали – она предстала топлес, сидя в кресле, едва прикрыв грудь рукой.
Таким горячим снимком она вызвала не менее жаркую реакцию подписчиков.
"Горяча", "Вика огонь", "Когда уже ню будет?", "Очень красивое тело!", - восхищались подписчики.
Ранее "Главред" писал о девушке: "Твоими фото я задрочусь до смерти": как модель Виктория Одинцова стала звездой Instagram.