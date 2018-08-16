"Фигурка — блеск". В Сети похвалили секси-фото Глюкозы в купальнике

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) позировала в купальнике и в майке в большую сеточку / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) выложила в Сеть фотографию в сдельном купальнике, на который надета майка в большую сеточку.

Сексуальный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 22 часа он собрал более 45 тысяч лайков.

"Если вы думаете, что приключения опасны, попробуйте рутину — она смертельна;)", — подписала фото исполнительница.

Снимок похвалили ряд интернет-пользователей. "Фигурка — блеск", — считает tokareva5443. "Как русалка", — написала lana__ramal999. "Прелесть", — отметил antoxa12386.

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) покрасовалась в купальнике и в майке в большую сеточку / instagram.com/chistyakova_ionova

Ранее Глюкоза в соцсети поделилась фотографией, на которой позировала в латексном боди и в босоножках. Соблазнительный снимок певицы можно посмотреть здесь.