Подложила в постель свои фекалии: Джонни Депп неожиданно обвинил экс-жену Эмбер Херд

16 августа 2018, 13:08

Знаменитость утверждает, что Эмбер разозлилась из-за его опоздания на ее вечеринку в честь 30-летия.

Джонни Депп и Эмбер Херд
Джонни Депп и Эмбер Херд / Reuters

Популярный голливудский актер Джонни Депп, известный по роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря", обвинил свою экс-супругу Эмбер Херд в том, что она подложила ему в постель свои фекалии.

По словам Деппа, инцидент произошел еще в апреле 2016 года. Тогда знаменитость опоздал на вечеринку в честь 30-летия своей возлюбленной, и она закатила скандал, после чего актер покинул особняк, передает издание Mirror.

На следующий день экономка Деппа нашла в его кровати экскременты. Сам актер считает, что это был пранк за опоздание, но Херд объяснила это тем, что у ее собаки по кличке Бу были проблемы с кишечником, и это просто недоразумение.

"У Бу есть серьезные проблемы с кишечником. Это никогда не было шуткой, это не было сделано специально, чтобы выразить неуважение. Это была невинная вещь, это то, что делают домашние животные. Нам больше нечего сказать. Мисс Херд продолжает жить дальше и не хочет быть вовлеченной в эту чепуху", - отметил представитель актрисы.

Однако экономка уверяла, что размеры фекалий были слишком велики как для такой маленькой собачки.

Ранее стала известна причина болезненного вида Джонни Деппа.

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Джонни Депп Эмбер Херд
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