"Ты бы еще кусочек писи показала": Настя Каменских оголила пышную грудь

Настя Каменских показала оголенную грудь / instagram.com/kamenskux

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, спровоцировала жаркие споры под пикантным фотою

На своей странице в Instagram артистка поделилась горячим снимком – на нем Каменских запечатлена на кровати в ночнушке, шлейка которой сползла, и оголила грудь звезды.

"Только твоя", - по-итальянски написала артистка.

Такое откровенное фото Каменских вызвало неоднозначную реакцию подписчиков: одни восхитились ее открытостью, и расхвалили формы.

"Красиво и сексуально", "Настюша ты просто нереально секси! Стоит на тебя невероятно", "Настя, ты прекрасна, продолжай радовать нас такими сексуальными фотками всегда", - писали фанаты.

Другие же принялись критиковать снимок, называя артистку чересчур пошлой.

"Пошлость аж веет от тебя, как девушка с трассы", "Зачем так? Ты бы еще кусочек писи показала... Честное слово, отвратительно. Такая красивая, а как дешевая девка себя ведете", "Лишнее… неприятно смотреть", "Пошло и не красиво!", - возмущались юзеры.

Solo tua #miaitalia❤️?? Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 16 Авг 2018 в 2:10 PDT

Ранее Настя Каменских на отдыхе покрасовалась в ярком купальнике.