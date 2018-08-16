"Ты бы еще кусочек писи показала": Настя Каменских оголила пышную грудь

Знаменитость вызвала жаркую реакцию пикантным снимком.
Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, спровоцировала жаркие споры под пикантным фотою
На своей странице в Instagram артистка поделилась горячим снимком – на нем Каменских запечатлена на кровати в ночнушке, шлейка которой сползла, и оголила грудь звезды.
"Только твоя", - по-итальянски написала артистка.
Такое откровенное фото Каменских вызвало неоднозначную реакцию подписчиков: одни восхитились ее открытостью, и расхвалили формы.
"Красиво и сексуально", "Настюша ты просто нереально секси! Стоит на тебя невероятно", "Настя, ты прекрасна, продолжай радовать нас такими сексуальными фотками всегда", - писали фанаты.
Другие же принялись критиковать снимок, называя артистку чересчур пошлой.
"Пошлость аж веет от тебя, как девушка с трассы", "Зачем так? Ты бы еще кусочек писи показала... Честное слово, отвратительно. Такая красивая, а как дешевая девка себя ведете", "Лишнее… неприятно смотреть", "Пошло и не красиво!", - возмущались юзеры.
Ранее Настя Каменских на отдыхе покрасовалась в ярком купальнике.