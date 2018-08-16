"Соски рвутся на свободу": Анна Седокова похвасталась аппетитной грудью

Анна Седокова покрасовалась на отдыхе / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поразила поклонников своими формами.

На своей странице в Instagram она выложила снимок с отдыха в Греции, на котором позирует на фоне моря в купальнике и коротких джинсовых шортах.

"Living my best life ! По дороге на Миконос, я прочла это в самолете и эта фраза поменяла во мне что-то. Теперь каждое утро я просыпаюсь и понимаю, что этот день никогда не повторится больше, и нужно прожить его по максимуму. И если и говорить о лучшей версии, то пусть это будет "лучшая версия этого дня", - отметила певица.

Поклонники восхитились аппетитными формами певицы, обратив внимание на ее пышную грудь и торчащие соски.

"Какие сиськи!", "Соски рвутся на свободу", "Какие классные мячик", "Идеальная фигура, глаз не оторвать"¸ - писали юзеры.

Ранее Анна Седокова показала стройную фигуру на отдыхе: опубликовано фото.