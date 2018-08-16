Мадонне – 60: самые провокационные клипы и фото поп-дивы

16 августа 2018, 18:16

Легендарная певица и кумир миллионов празднует юбилей.

  • Мадонна https://www.instagram.com/madonna/
  • Мадонна https://www.instagram.com/madonna/
  • Мадонна https://www.express.co.uk/
  • Мадонна https://www.instagram.com/madonna/
  • Мадонна Etoday
  • Мадонна Etoday

Легендарная американская певица, королева поп-музыки Мадонна 16 августа отмечает свой юбилей – 60 лет.

Мадонна Луиз Чикконе (это полное имя знаменитости) провела на сцене практически 40 лет своей жизни – за время творческого пути с 1979 года артистка сумела завоевать любовь миллионов поклонников и удостоиться десятков наград, в том числе семи премий "Грэмми" и включения в Зал славы рок-н-ролла в 2008 году.

Журнал Rolling Stone включил ее в списки "100 величайших авторов песен" и "50 величайших исполнителей" всех времен. Ее работы установили несколько мировых и региональных рекордов альбомных и сингловых чартов в Европе и США.

Мадонна, по версии "Книги рекордов Гиннесса" признана самой коммерчески успешной исполнительницей в истории, она также признана самой богатой женщиной – музыкантом в мире.

Однако, несмотря на успех и всеобщую любовь, Мадонна часто нарывалась на критику из-за провокационных поступков, она - мастер шока для публики и затрагивания запретных тем.

1. Она целовалась с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой перед многотысячной аудиторией в 2003 году.

2. Клип Мадонны на песню "Erotica" авторства Дэвида Финчера стал одним из самых известных у певицы, но при этом сама песня не стала хитом ее творчества. В сьемках клипа учатсвовали фотомодель Наоми Кемпбелл и актриса Изабеллой Росселини. Видео получилось настолько горячим, что первое время было разрешено к просмотру только ночью. Даже "обрезанный" вариант клипа был запрещен к показу на многих телеканалах почти во всех странах мира в дневное время из-за откровенных сексуальных сцен и сцен, связанных с насилием.

3. Она использовала христианскую символику в клипе "Like a prayer" и его запретили показывать на телевидении. Кроме того, в тексте песни Мадонна сознательно провоцирует слушателей, проводя очевидные параллели между чувствами к возлюбленному и отношением к Богу. Несомненно, певица изначально понимала, что такая двусмысленность, скрывающаяся за внешне безобидными фразами, вызовет неоднозначную реакцию публики. Впрочем, эпатаж всегда был составляющей сценического образа исполнительницы.

4. В 2012 году не прошел цензуру YouTube клип Мадонны на песню "Girl Gone Wild" - это видео, по мнению представителей видеохостинга, содержит излишние гомоэротичные моменты.

5. Подвергся критике и клип знаменитости на песню "Bitch I'm Madonna", в котором снялись Бейонсе, Майли Сайрус, Канье Уэст, Рита Ора, Кэти Перри, Никки Минаж и другие известные личности. Видео наполнено откровенными сценами с участием певицы – в кадре она целуется с девушками, обнимается с полуобнаженными мужчинами и танцует в откровенном наряде. 

О звездной истории Мадонны рассказано в сюжете программы "Сніданок с 1+1".

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