Скандал с заявлением Вайкуле о Крыме: в России заговорили о визе и уплате налогов

Лайму Вайкуле проверят в России на предмет уплаты налогов / glamurchik.tochka.net

Российский общественный деятель Александр Хаминский обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с требованием на высшем уровне проверить концертную деятельность легенды советской эстрады Лаймы Вайкуле на предмет соблюдения законов России.

"Лайма Вайкуле, чья концертная деятельность началась еще в советские времена, безусловно, рассматривает российских исполнителей как коллег по цеху. И, видя, как они беспардонно и нагло избегают уплаты налогов, заявляя, что они "не выступают за баснословные гонорары на частных вечеринках, а просто зашли к другу на мероприятие и заодно бесплатно спели", хотела бы применять аналогичный подход. Но с гражданкой Европы история немного другая и в этом случае. Если ты честный, и приезжаешь выступать бесплатно, ты все равно должен каждый раз получать не туристическую, а простую гуманитарную визу, поскольку в России есть закон о статусе иностранных граждан", - цитирует Хаминского Mk.ru.

По словам россиянина, во время каждых гастролей в России Вайкуле, как гражданка Латвии, должна оформлять рабочую визу с указанием цели поездки, представлением в консульское учреждение МИД России контракта на выступление с достоверно указанной суммой вознаграждения, а также уплачивать налоги со всех гонораров, включая получаемые наличными.

"Если госпожа Вайкуле действительно настолько уважает нормы европейского в целом и Латвии в частности законодательства, запрещающего ей, например, работать в Крыму, ей не должно быть сложно соблюдать и российские законы", - добавил он.

Напомним, Вайкуле заявила о том, что не поедет с концертами в аннексированный Россией Крым, несмотря на щедрые финансовые предложения.

Позже директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев предложил воспринимать заявление певицы о Крыме "в меру своей испорченности".