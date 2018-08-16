Волочкова прикрыла обнаженную грудь иероглифами: опубликовано фото

Волочкова не перестает удивлять публику одиозными снимками / instagram.com/volochkova_art

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова делится с подписчиками своего блога многочисленными снимками с отдыха на греческом острове Корфу. Среди прочих знаменитость опубликовала свой образ топлесс, где обнаженная грудь прикрыта написанными в фоторедакторе каракулями.

"То, что хотела сказать, выразила иероглифами. Это непереводимая игра слов! Присаживайтесь и отдыхайте! А я-поплавать!", - подписала она фото в Instagram.

Комментарии к одиозному снимку балерина закрыла. Однако за шесть часов с момента публикации яркий творческий порыв Волочковой набрал свыше 13 тысяч лайков.

/ instagram.com/volochkova_art

Напомним, во время отдыха на Корфу Волочкова опубликовала снимок, на котором она запечатлена полностью обнаженной.