Волочкова прикрыла обнаженную грудь иероглифами: опубликовано фото

16 августа 2018, 22:24

Балерина заявила, что надпись таит особый смысл.

Волочкова
Волочкова не перестает удивлять публику одиозными снимками / instagram.com/volochkova_art

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова делится с подписчиками своего блога многочисленными снимками с отдыха на греческом острове Корфу. Среди прочих знаменитость опубликовала свой образ топлесс, где обнаженная грудь прикрыта написанными в фоторедакторе каракулями.

"То, что хотела сказать, выразила иероглифами. Это непереводимая игра слов! Присаживайтесь и отдыхайте! А я-поплавать!", - подписала она фото в Instagram.

Комментарии к одиозному снимку балерина закрыла. Однако за шесть часов с момента публикации яркий творческий порыв Волочковой набрал свыше 13 тысяч лайков.

/ instagram.com/volochkova_art

Напомним, во время отдыха на Корфу Волочкова опубликовала снимок, на котором она запечатлена полностью обнаженной.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
22:39
В Украине с задачей по математике для 8 класса не справился каждый второй выпускник
22:24
Волочкова прикрыла обнаженную грудь иероглифами: опубликовано фото
22:04
"Брага" — "Заря": видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
21:51
Нардепы Мосейчук и Шахов устроили драку в прямом эфире: опубликовано видео Видео
21:36
Трамп допустил возможность признания Крыма российским - The Independent
21:18
Скандал с заявлением Вайкуле о Крыме: в России заговорили о визе и уплате налогов
21:12
"Жара будет аномальнее, чем планировалось": ученые дали прогноз погоды до 2022 года
20:45
Продюсер рассказал о состоянии впавшей в кому звезды 90-х Нины Кирсо
20:32
В аннексированном Крыму собрались открыть паромное сообщение с Турцией
20:05
В США возмущены продажей украинских двигателей для истребителей Китая
20:03
В ВСУ рассказали, на что потратят $250 млн от США
19:34
Программа мероприятий ко Дню независимости: куда сходить и что посмотреть в Киеве
19:04
Украина усилит военное присутствие в Азовском море
18:33
Власти собрались оставить украинцев без централизованного горячего водоснабжения
18:16
Мадонне – 60: самые провокационные клипы и фото поп-дивы Фото Видео
17:51
В Украине заявили о возможной "незаметной" оккупации Беларуси
17:32
В Генуе подсчитали, сколько еще человек может оставаться под завалами моста Видео
17:12
Умерла Арета Франклин Видео
16:45
Стало известно, какие фильмы "поедут" на премию "Оскар" от Украины
16:43
"Рубли, видимо, не пахнут": жену Омеляна подловили на торговле в России
16:40
"Смело!": Melovin поделился жутким видео прокола носа Видео
16:28
Порошенко и Меркель обсудили Сенцова
16:25
Командующий ООС рассказал, сколько украинской территории удалось отвоевать бойцам ВСУ
16:10
"Как последний трус" и "осудит Бог". В суде прокуроры предъявили Януковичу обвинение
15:23
Киев пообещал утопить российские войска в крови в случае их наступления на Украину
15:15
Как Запад толкает Путина на агрессию мнение
15:15
Драка, стрельба. В Киеве байкер подстрелил водителя автобуса: опубликованы фото и видео с места происшествия Фото Видео
15:14
Стало известно, на что готов пойти Порошенко ради освобождения Сенцова
15:04
Легендарная группа Suede сняла клип в Припяти: кто еще из мировых звезд снимал клипы в Украине Видео
15:03
Из Швеции выдворяют украинку, оставшуюся без ноги после теракта
14:38
"В пользу бедных": Стало известно, какой и когда бюджетный ноутбук выпустит Apple
14:22
Захара Прилепина внесли в "черный список" Минкультуры Украины
14:21
"В Москву будут ходить только медведи". Омелян сообщил о подписании важного документа
14:13
Работал в "Реале", "Челси" и "Порту". Главным тренером "Карпат" экс-помощник Моуриньо
14:12
"Соски рвутся на свободу": Анна Седокова похвасталась аппетитной грудью
13:39
"Ты бы еще кусочек писи показала": Настя Каменских оголила пышную грудь
13:08
Подложила в постель свои фекалии: Джонни Депп неожиданно обвинил экс-жену Эмбер Херд
12:56
Нибиру и конец света: что известно о планете, которую связывают с апокалипсисом Видео
12:30
В МВД РФ насчитали огромное количество украинцев, поехавших на работу Россию
12:20
Сергей Шнуров официально развелся
11:59
Синоптик спрогнозировала, сколько на Киевщине продлятся дожди Видео
11:55
В Минсоцполитики рассказали, куда и на что уходит большинство денег украинцев
11:29
В Киеве ожидается новый "погодный удар": гроза, град, сильный ветер Видео
11:27
Девушка дня Instagram: обладательница роскошного тела Валентина Фрадеграда Фото
11:26
Украинский футболист стал игроком клуба российской армии
11:04
"Грозы, ливни, град, шквалы". Синоптики предупредили о непогоде в ряде областей Украины Видео
10:58
Этот план по Донбассу вряд ли понравится Кремлю – Atlantic Council
10:39
Политолог рассказал, как в России пытались "слегка оживить мумию-Путина": опубликованы фото
10:14
"Еще совсем ребенок". На Донбассе серьезно ранена девушка-морпех
10:12
"Шасси и фанерный муляж". Сотрудник "Южмаша" высмеял "перемогу" о новейшем украинском оружии
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять