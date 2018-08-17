"Козлина пьяный": Панин устроил дебош на борту самолёта Симферополь — Москва

Алексей Панин / starslife.ru

Скандальный российский актер Алексей Панин устроил пьяный дебош на борту самолета Симферополь — Москва.

Как рассказали очевидцы, актер пьяным ходил по салону лайнера, а также игнорировал просьбы членов экипажа.

Самолету пришлось вернуться обратно в аэропорт вылета, пишут свидетели инцидента в соцсетях.

"Ходил козлина пьяный, по самолету , не слушался стюардов , из-за него самолет вернули в аэропорт Симферополя, вызвали полицию, снимут его с рейса", - написал один из пассажиров рейса, под ником admin.anshlak, в своем Instagram.

Напомним, ранее Панин выложил в Сеть фотографию, на которой запечатлен в захваченном РФ Крыму в воде голым.