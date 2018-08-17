"Просто идеальная, зараза". Оля Полякова в мини-купальнике покрасовалась в секси-позе

Оля Полякова в мини-купальнике позировала в соблазнительной позе / УНИАН

Украинская певица Оля Полякова выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в мини-купальнике в соблазнительной позе.

Снимок был сделан на судне после концерта в Одессе (состоялся 15 августа — Ред.), говорится на странице артистки в Instagram.

"Многим, конечно, хочется думать, что это фотошоп, думайте если вам так легче!... а я поплыла домой!", — подписала фото исполнительница.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Просто идеальная, зараза", — написала irina_ivanovnaa. "Ты супер, я восхищаюсь тобой!", — поделилась мнением i.savchak. "Самка богомола", — считает nikolaschaylen.

Оля Полякова в мини-купальнике позировала в соблазнительной позе / instagram.com/polyakovamusic

Ранее Оля Полякова поделилась в соцсети снимком, на котором позировала в сексуальном костюме кошечки, и похвасталась, что ее клип собрал миллион просмотров. Увидеть соблазнительное фото можно здесь.