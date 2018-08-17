Годовщина свадьбы Ани Лорак и Мурата: супруги проигнорировали праздник

17 августа 2018, 11:13

Звездная пара переживает непростой период в отношениях.

Ани Лорак
Ани Лорак и ее муж Мурат Налчаджиоглу / instagram.com/anilorak

15 августа украинская  певица Ани Лорак и ее муж Мурат Налчаджиоглу отметили годовщину свадьбы – девять лет совместной жизни. Пара сейчас переживает не самые легкие времена – Мурата поймали на измене в киевском ночном клубе с предполагаемой любовницей Яной Беляевой. Позднее СМИ рассказали о подробностях его "походов налево" от Ани Лорак.

"Главред" предлагает вспомнить главные события супружеской жизни Лорак и Налчаджиоглу.

Со своим будущим мужем певица познакомилась в 2005 году в Анталии на отдыхе. В 2006 году Мурат переехал на Украину, и через два года сделал певице предложение руки и сердца.

Пара расписалась 15 августа 2009 года в центральном ЗАГСе Киева, а после этого отпраздновала свою свадьбу с размахом в Турции.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу / viva.ua

9 июня 2011 года у супругов родилась дочь — София Муратовна Налчаждиоглу.

Лорак и дочь
Ани Лорак и дочь София / pl.com.ua

Все это время пара создавала образ идеальной семьи, однако знакомые супругов утверждают: Мурат всегда изменял Лорак, и их брак – фиктивный.

"Ани Лорак со своим турецким мужем давно живут в фиктивном браке.  Он ей изменял, скотина, всегда. Еще беременной ее опозорил и нервы женщинами на букву "б" потрепал. Снимал квартиру в Киеве и тягал туда шмар, пока она Сонечку носила в животе. Все это знают у нас в Украине. Раньше он хоть стеснялся. А теперь совсем охренел и изменяет уже открыто",− заявила киевлянка Амелия Поганич.

Отметим, что после известий об измене мужа Лорак сняла обручальное кольцо. Кроме того, супруги на своих страницах в социальных сетях не обмолвились ни словом о своей дате, как они делали это ранее. Например, по случаю семилетия брака Лорак публично признавалась мужу в любви, он размещал коллаж из совместных снимков.

Напомним, в Сети появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте.

Ранее возможная любовница мужа Лорак рассказала о "дружеских отношениях" с ним.

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Ани Лорак свадьба годовщина Мурат Налчаджиоглу
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