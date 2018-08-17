"Трусишки классные": Даша Астафьева в нижнем белье взволновала фанатов

Знаменитость поделилась откровенным фото.
Известная украинская певица, модель и бывшая звезда легендарного мужского глянца Playboy Даша Астафьева поделилась с поклонниками пикантными фото.
Сексапильная брюнетка опубликовала на своей странице в Instagram опубликовала серию снимков, на которых Даша запечатлена в нижнем белье – черном бюсте и стрингах. Также певица позирует в черном брючном костюме и в босоножках на каблуках.
Подписчики певицы восхитились таким откровенным образом Астафьевой, и оставили десятки комплиментов.
"Трусишки классные", "Амазонка", "Огонь ракета бомба", "Дашенька фигура супер, какой пресс! Все гармонично, Вы большая молодец и трудяга, очень круто", - расхваливали подписчики.
Ранее Даша Астафьева покрасовалась в наряде с очень глубоким декольте.