"Трусишки классные": Даша Астафьева в нижнем белье взволновала фанатов

Даша Астафьева поделилась пикантными фото / instagram.com/da_astafieva

Известная украинская певица, модель и бывшая звезда легендарного мужского глянца Playboy Даша Астафьева поделилась с поклонниками пикантными фото.

Сексапильная брюнетка опубликовала на своей странице в Instagram опубликовала серию снимков, на которых Даша запечатлена в нижнем белье – черном бюсте и стрингах. Также певица позирует в черном брючном костюме и в босоножках на каблуках.

Подписчики певицы восхитились таким откровенным образом Астафьевой, и оставили десятки комплиментов.

"Трусишки классные", "Амазонка", "Огонь ракета бомба", "Дашенька фигура супер, какой пресс! Все гармонично, Вы большая молодец и трудяга, очень круто", - расхваливали подписчики.

By @juliaweber.biz Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 16 Авг 2018 в 11:28 PDT

By @juliaweber.biz Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 16 Авг 2018 в 11:33 PDT

Ранее Даша Астафьева покрасовалась в наряде с очень глубоким декольте.