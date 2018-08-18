"Выставила сиськи напоказ": Наталью Могилевскую раскритиковали за глубокое декольте

Знаменитость похвасталась стройными ногами и бюстом.
Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская поделилась снимком перед концертом.
42-летняя исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в черном сверкающем платье с оголенными ногами и глубоким декольте.
"Хорошее настроение перед концертом", - подписала фото Могилевская.
Подписчики по-разному отреагировали на фото: одни расхвалили ее стройные ноги, другие же заметили, что артистка набрала вес.
"Лучшие ноги украинского шоу-бизнеса"¸ "Опять поправилась, мамаша", "Красивые ножки", "Шлюха, без мужа, пытаешься выставить сиськи на показ, лишь бы отымели"- вот так могут сказать многие, но это не так!", "Шикарный вид!", - писали юзеры.
Ранее Наталья Могилевская похвасталась спортивной фигурой.