"Выставила сиськи напоказ": Наталью Могилевскую раскритиковали за глубокое декольте

Наталья Могилевская похвасталась стройными ногами / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская поделилась снимком перед концертом.

42-летняя исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в черном сверкающем платье с оголенными ногами и глубоким декольте.

"Хорошее настроение перед концертом", - подписала фото Могилевская.

Подписчики по-разному отреагировали на фото: одни расхвалили ее стройные ноги, другие же заметили, что артистка набрала вес.

"Лучшие ноги украинского шоу-бизнеса"¸ "Опять поправилась, мамаша", "Красивые ножки", "Шлюха, без мужа, пытаешься выставить сиськи на показ, лишь бы отымели"- вот так могут сказать многие, но это не так!", "Шикарный вид!", - писали юзеры.

Ранее Наталья Могилевская похвасталась спортивной фигурой.